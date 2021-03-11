По его словам, после открытия границ произойдет скачок туристических поездок. Восстановление в бизнес-сегменте будет происходить более медленными темпами, а общее количество путешественников к концу года все еще будет ниже уровня до начала пандемии COVID-19.

"Скорее всего, мы начнем наблюдать изменения в сфере авиаперевозок после мая или июня этого года, — сказал де Жюньяк. — Мы в IATA уже работаем со странами над разработкой и планированием протоколов и дорожных карт для открытия границ".

В частности, он упомянул разработанное ассоциацией мобильное приложение Travel Pass, в котором можно посмотреть историю вакцинации пассажира и результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

Singapore Airlines объявила о том, что со следующей недели начнет тестировать Travel Pass на маршруте Сингапур-Лондон.

Согласно последним данным IATA, в январе объем пассажирских авиаперевозок в мире упал на 72% относительно того же месяца 2019 года. Международные перевозки рухнули на 85,6%. Поскольку в прошлом году в авиаотрасли из-за пандемии сложилась беспрецедентная ситуация ассоциация приводит сравнение с 2019 годом.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.