"Реализации проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений" позволит создать в Азове (Ростовская область) новый турмаршрут. За шесть лет планируется воссоздать фортификационные сооружения валов Азовской крепости, построить переходной мост между валами, что позволит организовать туристический маршрут второго уровня", — говорится в сообщении.

Затем будут реконструированы пять прилегающих к данной территории улиц, что даст возможность продлить маршрут до Генуэзской стены, где будет разбит небольшой парк и организована парковка для туристических автобусов.

Помимо этого, запланирована реконструкция фасадов Азовского музея — заповедника и строительства здания декоративно — прикладного искусства и народных промыслов "Центр гостеприимства". Он разместится на территории, прилегающей к детской школе искусств.

"Еще одним масштабным проектом в рамках программы станет обустройство набережной от подвесного до Коллонтаевского моста с работами по углублению дна реки Азовки и берегоукреплению", — отмечается в пресс-релизе.