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Как напоминает телеканал, королевская семья и связанные с ее историей места и памятники играют важную роль в привлечении туристов в Великобританию. Так, по данным национального офиса по туризму VisitBritain, вклад монархии в доходы британского туризма составляют ежегодно более 580 млн евро. Число посетителей Букингемского дворца и Виндзорского замка составляет 2,7 млн в год. В то же время, некоторые эксперты считают, что вклад королевской семьи в британский туризм преувеличен. Так, в 2016 году самой посещаемой достопримечательностью страны был Британский музей, а Честерский зоопарк, один из крупнейших в стране, и Королевские ботанические сады (Kew Gardens) рядом с пригородом Лондона Ричмондом привлекают больше туристов, чем Виндзорский замок.

«Возможно, после просмотра интервью кто-то откажется от посещения Великобритании, но монархия пережила так много кризисов, от гражданской войны до отречения от престола, что переживет и эту неприятную историю», — сказала порталу Euronews операционный менеджер компании British Tours Никки Эмс.

Некоторые эксперты считают, что нынешний кризис может даже принести пользу туризму, так как если потенциальные туристы будут считать, что монархия находится на краю гибели, они поспешат съездить в Великобританию, пока еще можно увидеть все атрибуты этого института в целости и сохранности. Такого мнения придерживается, в частности, глава отдела конституции Университетского колледжа Лондона Боб Моррис.

«Скорее всего, эффект от снятия ковидных ограничений и открытия границ для туризма будет намного важнее любых неприятностей, связанных с Megxit», — сказал он Euronews.

«Пока королевские дворца и замки открыты для посетителей, их число не уменьшится. Королевская семья и все связанное с ней будут и дальше привлекать в Великобританию туристов, желающих узнать больше о ее истории и культуре. Значительно большими проблемами для британского туризма, на мой взгляд, являются ковид и Brexit. Я жду гораздо более негативного влияния на туризм этих двух факторов будущим летом, чем откровений Меган и Гарри», — добавляет королевский историк доктор Эд Оуэнс.

Меган Маркл рассказала на шоу Опры Уинфри, которое вышло на телеканале CBS вечером 7 марта, что столкнулась с высокомерным и черствым отношением к себе королевской семьи. По ее словам, она страдала от суицидальных мыслей, но ей отказывали в психологической помощи. Кроме того, титулованные родственники, по словам Меган, обсуждали цвет кожи ее будущего ребенка. В ответ Королева Елизавета II опубликовала заявление, в котором обещала обсудить поднятые в интервью проблемы в частном порядке.