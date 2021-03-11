«Правительство решило снять запрет на международные пассажирские авиаперелеты в третьи страны и из них. Рейсы, включая чартерные, будут доступны с 17 марта», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, решение принято в связи с возобновлением международного авиасообщения в соседних Эстонии и Литве. «Граждане используют их аэропорты для транзита, а затем приезжают в Латвию наземным транспортом. Такой вид путешествий снижает шансы на отслеживание гостей и обеспечение санитарно-эпидемиологических мер», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в Минтрансе пояснили, что коронавирус серьезно повлиял на авиационную отрасль, упали доходы и пассажиропоток из-за закрытия стран. «Снятие запрета на авиасообщение с третьими странами позитивно отразится на конкурентоспособности аэропорта Рига и перевозчика airBaltic», — говорится в сообщении.

Пассажиры, которые планируют посетить Латвию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, прилетающие должны заполнить электронную анкету на портале https://covidpass.lv/ru/ за 48 часов до прилета в Латвию. Все лица, вернувшиеся из страны, занесенной в красный список, должны находиться на карантине в течение десяти дней.

Стоимость билета на рейс airBaltic Москва — Рига, который откроется с 28 марта, составит около 11,6 тыс. рублей.

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса в марте 2020 года. Были запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.