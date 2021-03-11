Так, авиакомпании "Уральские авиалинии" выданы допуски на новые рейсы из Калининграда в Египет, ОАЭ, Чехию, Узбекистан. Их регулярность составляет от 3 до 5 рейсов в неделю.

Для перевозчика открыты Каир (Египет), Шарджа (ОАЭ), Прага (Чехия), Бишкек, Ош и Тамчи (Киргизия). В Таджикистане — города Куляб, Курган-Тюбе, Худжанд, Душанбе. В Узбекистане — Карши, Бухара, Самарканд, Фергана, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч.

Авиакомпании "Северный ветер" разрешены полеты в Минск (Белоруссия).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Храброво", в начале марта Росавиация уже выдавала допуски на полеты из Калининграда в зарубежные страны этим и другим перевозчикам. Однако в новом приказе есть города, в которые из "Храброво" не летали даже чартерные рейсы.

В настоящее время эти и другие авиакомпании не выполняют регулярных рейсов в зарубежные страны.

АО "Аэропорт "Храброво " входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года аэрокомплекс увеличил пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек.