«Конечно, российские курорты составят в этом году конкуренцию Турции. Спрос на отдых в России большой, хотя продукт отличается от турецкого. Сейчас туристы активно бронируют российские курорты. Если сравнить уровень 2020 года до пандемии и настоящее время, то продажи выросли в 4-5 раз. Большой популярностью пользуются Сочи, Анапа, Геленджик. Продаются все категории гостиниц», — рассказал он на воркшопе для партнеров, организованном компанией.

По словам Юналана, глубина бронирований зарубежных курортов меньше, чем в прошлом году примерно на 10%, некоторые туристы выбирают туры на ближайшие даты. «Помимо Турции, на Танзанию все еще есть спрос, но он снижается, потому что летом на этом направлении низкий сезон. Хорошо идут продажи Мальдив со стыковкой в Стамбуле, ОАЭ», — сообщил он.

Как отметил гендиректор Coral Travel, в планах компании на летний сезон 2021 года чартерные программы в Анталью и на курорты Эгейского моря из 40 городов России, тех же, что и в 2019 году. «Новых городов пока не планируется. Но поскольку мы не знаем, из каких точек в принципе можно будет организовать прямые рейсы, то возможны корректировки. Кроме того, мы готовы рассматривать вариант перелета туристов в Турцию из тех городов, где международные рейсы пока не разрешены, со стыковками в открытых для полетов аэропортах России», — пояснил Юналан.

Также он сообщил, что ассортимент гостиниц Турции, готовых принимать российских туристов летом 2021 года, будет напрямую зависеть от спроса. «После открытия границ в 2020 году около 15-20% отелей Турции остались закрытыми для туристов. Сейчас же все будет зависеть от спроса. Если он будет большим, то открыться готовы все объекты», — сказал Юналан.

Он добавил, что в этом году рублевые цены на размещение в турецких гостиницах выросли в среднем на 10%, и это связано, в первую очередь, с ослаблением рубля. «Если говорить о ценах в евро, то они в Турции снизились в среднем на 15%. Но евро за прошедший год сильно укрепился по отношению к рублю, поэтому российские туристы не заметят этого снижения. Для них размещение в рублях немного подорожает», — уточнил топ-менеджер.

Юналан напомнил, что Турция планирует с 15 апреля отменить требование о ПЦР-тестах для въезжающих туристов. «Об этом действительно ведутся разговоры на правительственном уровне. Думаю, дальше продлевать это требование не будут», — считает он.

Эксперт добавил, что за время пандемии около 10% турагентств-партнеров компании ушли из туристического бизнеса, а оставшиеся в основном работают на удаленке. «В некоторых регионах России на удаленке работают до 80% турагентств, экономя таким образом бюджет на аренде. Ситуация в туризме тяжелая, новых клиентов у агентств практически не появляется», — рассказал он.