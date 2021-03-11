«Размер финансовых гарантий туроператора составляет 50 млн рублей. Компания выполнила обязательства по договору страхования гражданской ответственности туроператора в соответствии с лимитом. Туристам возместили расходы на оплату услуг по перевозке и/или размещению по договору о реализации туристского продукта», — говорится в сообщении.

Как отметили в СК «Согласие», прием заявлений на выплаты завершился 26 января 2021 года. Сумма убытков, заявленных для возмещения, составила 212 млн рублей.

Как ранее пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» директор объединения туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко, в случае нехватки средств страховщика для выплаты всех компенсаций, запускается механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации «Турпомощь». По его словам, «Русь-Тур» в течение двух лет формировал ФПО, и сейчас в фонде около 8 млн рублей.

«Русь-Тур» работал на рынке с 1992 года, специализировался на отправке российских туристов в Китай. Туроператоры прекратили реализацию туров в Китай в конце января 2020 года из-за пандемии и закрытия границ. 7 декабря 2020 года компания направила в Ростуризм заявление об остановке деятельности и была исключена из единого федерального реестра.