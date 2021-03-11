«Путешественники смогут посетить исторические достопримечательности городов Русского Севера, используя поезд как отель на колесах. Запуск нового кругового маршрута будет способствовать развитию внутрироссийского туризма», — отмечается в сообщении.

Туристический поезд № 924/923 Москва – Великий Новгород – Углич – Москва будет курсировать с 19 марта по 18 апреля. Он будет отправляться по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала Москвы и прибывать обратно в столицу на Белорусский вокзал по воскресеньям в 23:29. Расписание поезда составлено так, что в Великий Новгород и Углич он будет прибывать рано утром, а отправляться дальше по маршруту – вечером.

В составе поезда курсируют плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Стоимость билета – от 1156 рублей.

В пути пассажиры поезда могут приобрести пакетные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Великого Новгорода и Углича. Для бронирования экскурсий пассажиры могут обратиться к проводникам.