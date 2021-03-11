"Это будет "дубль" существующей дороги к сектору А, стоимость проекта — 202 млн рублей", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Таштагольского района, речь идёт о дополнительной дороге, которая свяжет посёлок Шерегеш с одноименным курортом и разгрузит имеющуюся дорогу.

По данным пресс-службы облправительства, в 2021 году также планируется построить проезд от сектора А до сектора Б горнолыжного курорта.

В 2022 году планируется сдать автодорогу от поселка до сектора Б стоимостью 286 млн рублей и автодорогу до сектора Е (165 млн рублей). "В прошлом году уже построили технологическую дорогу к сектору Б. Также готов проект комплексного благоустройства территории общего пользования сектора А, сейчас в него вносятся окончательные правки. На реализацию проекта ориентировочно необходимо 200 млн рублей", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую утвердил 6 марта премьер-министром РФ Михаил Мишустин, на развитие комплекса "Шерегеш" заложено более 2,5 млрд рублей. "В программу ... вошел проект реконструкции сетей водоснабжения. Это позволит решить проблему обеспечения чистой водой на курорте и в поселке", — говорится в сообщении. При этом 11 марта Мишустин на заседании правительства РФ сообщил, что более 2 млрд рублей будет выделено в текущем году, в том числе, на развитие Шерегеша.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 26 горнолыжных трасс (всего около 56 км), на его территории находятся 80 гостиниц, 62 кафе и ресторана. В минувший сезон 2019-2020 годов "Шерегеш" из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта, однако, принял 1,327 млн туристов, что соответствует уровню предыдущего сезона. По данным пресс-службы правительства Кузбасса, на 10 марта на горнолыжном курорте "Шерегеш" зафиксировано 1,4 млн посещений.