"У нас есть четкие знаки: в Германии третья волна уже началась", — сказал Вилер в беседе с ассоциацией аккредитованных при ООН журналистов Acanu в Женеве.

Немецкие медики зафиксировали самое высокое за последний месяц число выявленных за сутки заражений COVID-19, сообщили в четверг европейские СМИ со ссылкой на данные этого института.

Так, за последние сутки в ФРГ выявлены более 14,3 тыс. случаев заражения. Такого высокого числа заражений не фиксировали с 4 февраля.

Всего за время пандемии в ФРГ выявили 2,53 млн случаев заражения коронавирусом, 73,2 тыс. человек скончались. В течение этого времени в стране действовали наиболее жесткие в Европе ограничения, которые были призваны сдержать коронавирус.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года, по большей части она сконцентрирована на иммунизации пожилых людей.

C 22 февраля в Германии были открыты начальные школы, ученики занимаются группами по очереди. Правила разнятся в зависимости от региона. В Берлине, например, ученики начальных классов учатся с 22 февраля, но ходить в школу не обязаны — занятия можно посещать дистанционно. Те, кто все же решает прийти в школу, обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для школьников с 4 по 6 классы очные занятия начались с 9 марта, ученики 10-13 классов начнут заниматься очно предположительно с 17 марта.