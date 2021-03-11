"Производство добавленной стоимости в секторе размещения туристов и общественного питания в 2020 году составило 821,1 млн манатов, что на 58,9% ниже чем в 2019 году. В результате, доля сектора в ВВП сократилась на 1,2 процентных пункта — до 1,2%", — подчеркивается в отчете правительства за 2020 год.

При этом рост добавленной стоимости в секторе в 2018 году составлял 7,6%, в 2019 году — 6,4%.

В правительстве сообщили, что турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза меньше чем в 2019 году. При этом в январе-феврале 2020 года, до начала пандемии, в Азербайджан прибыло 426,2 тыс. туристов, что на 17% больше чем за аналогичный период 2019 года.

В отчете указывается, что туристический сектор в Азербайджане, как и в других странах мира, сильно пострадал из-за пандемии коронавируса COVID-19, в результате чего были приняты меры по закрытию границ.

"Значительное сокращение притока туристов в апреле-декабре 2020 года связано с ограничительными мерами по закрытию границ с соседними странами, а также с временными ограничениями по прилету из большинства зарубежных стран в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Совершенные в этот период визиты в страну были осуществлены по нетуристическим целям", — уточнили в правительстве.

Согласно отчету, в прошлом году из числа прибывших иностранных туристов большинство составили граждане РФ (28,3%), Грузии (23,2%), Турции (20,2%), Иран (9,1%).

При этом, большая часть туристов (502,5 тыс. человек) — это лица в возрасте 36-65 лет (63,2% от общего числа туристов), 18-35 лет — 231 тыс. человек (29%), до 18 лет — 39,5 тыс. человек (5%), старше 66 лет — 22,7 тыс. человек (2,8%).

26,2% туристов приезжали в Азербайджан на период до 24 часов, 25% — более 28 дней, 21,5% — на 1-3 дня, 19,1% — на 4-7 дней.