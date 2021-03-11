Инициатором создания виртуального путеводителя по местам, связанным с именем писателя, стали местные муниципальные библиотеки. Предлагаемый гостям и жителям Омска маршрут включает 25 локаций.

"В их числе — здание инженерных мастерских, где Достоевский был закован в кандалы и где спустя четыре года после отбытия каторги оковы сняли. Гауптвахта, перед которой каторжане занимались уборкой снега. Воскресенский собор, стены которого слышали не только молитвы, но и звон кандалов, когда арестантов приводили на службы. Берег Иртыша, где во время краткой передышки в работе герой романа "Преступление и наказание" Родион Раскольников смотрел на широкую пустынную реку, на дальний берег, где была свобода. Смотрел глазами каторжанина Федора Достоевского", — цитирует пресс-служба слова директора бюджетного учреждения "Омские муниципальные библиотеки" Натальи Дрозд.

В путеводителе также упоминаются имена тех, кто поддерживал Достоевского во время отбытия каторги и с кем его связывали дружеские отношения. Например, комендант омской крепости Алексей Федорович де Граве, выпускник омского кадетского корпуса, путешественник и ученый Чокан Валиханов и другие.

"Каждая локация представлена несколькими иллюстрациями: фотографиями старого и современного Омска, а также рисунками. Особенным этот проект сделало участие артистов Драматического лицейского театра, которые озвучили тексты путеводителя", — отмечается в сообщении.

В 1849 году вместе с другими участниками революционного кружка Петрашевского Достоевский был арестован и приговорен к смертной казни, которая впоследствии была заменена четырехлетней каторгой. В январе 1850 года классика доставили в омский каторжный острог, где он провел четыре года. Здесь он работал на кирпичном заводе, в инженерной мастерской, убирал снег на улицах города. Считается, что именно омский период жизни во многом повлиял на характер и мировоззрение Достоевского, способствовал его становлению как великого писателя. Пережитые впечатления о каторге на основе "Сибирской тетради" он отразил в своих "Записках из Мертвого дома".