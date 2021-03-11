"Мы верим в то, что это произойдет примерно во II полугодии следующего года либо в начале года после", — сказал Панов.

При этом внутренний пассажиропоток, по его словам, восстановится раньше, чем международный.

"Мы считаем, что летом этого года ситуация с внутренними перевозками будет не хуже, чем в 2019 году (...) Но международный трафик будет ниже", — сказал Панов.

По данным Росавиации, в 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, российские авиаперевозчики обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. По прогнозу Минтранса РФ, в 2021 году авиакомпании перевезут 105 млн человек — это на 52% больше в сравнении с 2020 годом и на 18% меньше, чем в 2019-м.