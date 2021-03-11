"С 16 марта в поездах "Таврия" по маршруту из Москвы в Симферополь и обратно доступна услуга доставки личного авто- и мототранспорта", — говорится в пресс-релизе.

Вагон начнет ходить в составе поезда N91/92.

Стоимость перевозки машин в автомобилевозах (в одну сторону) составит от 35 тыс. рублей, мототранспорта — от 15 тыс. рублей.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря того же года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. В январе 2020 года ГСЭ подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

В 2020 году компания расширила географию поездок в Крым, а также запустила рейс Москва-Адлер.

В прошлом году поезда "Таврия" ГСЭ перевезли более 1,25 млн пассажиров.