Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, American Airlines планирует 24 марта разместить обеспеченные облигации с погашением в 2026 году и ставкой купона 5,5% на сумму $3,5 млрд, а также бонды с погашением в 2029 году и ставкой купона 5,75% на $3 млрд. Помимо этого, American Airlines рассчитывает привлечь заем объемом $3,5 млрд.

Авиакомпания, помимо прочего, намерена использовать привлеченные средства для погашения госкредита, выделенного ей властями США в условиях пандемии.

Старший аналитик CreditSights Роджер Кинг, которого цитирует MarketWatch, отметил высокий спрос на облигации авиакомпаний, обеспеченные программами лояльности.

Мэтт Кеннеди из Angel Oak Capital Advisors, в свою очередь, подчеркнул, что спрос связан с перспективами восстановления отрасли.

"По мере вакцинации и приближения к коллективному иммунитету сфера туристических поездок укрепляется", — сказал он.

В то же время, эксперт считает, что деловые поездки будут восстанавливаться медленнее, поскольку корпоративный сектор с осторожностью наращивает расходы на поездки.

Авиакомпании Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings ранее также привлекали средства под обеспечение программами лояльности. Программы для пассажиров, активно пользующихся услугами авиакомпаний, впервые появились в 1980-х годах и со временем стали важным источником прибылей авиаперевозчиков. Они зарабатывают, продавая "мили" банкам и ритейлерам, которые дарят их своим клиентам за использование, например, кредитных карт или за покупки в магазинах.

Акции American Airlines дорожают на 1,3% на предварительных торгах в четверг.