По ее словам, уже 19 мая Испания может разрешить въезд с вакцинными паспортами. Причем власти страны работают над тем, чтобы быстрее создать такой паспорт, и он будет цифровым.

При этом одно из самых популярных направлений туризма страны, Балеарские острова, уже объявили, что готовы летом принимать туристов в рамках программы вакцинных паспортов.

Министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил на пресс-конференции 9 марта, что его страна готова принимать туристов с прививками, переболевших ковидом и имеющих антитела или с отрицательными тестами, начиная с 14 мая.

О возможности принимать туристов с прививками заявлял и Кипр. Греция, Испания и Кипр – страны, чьи экономики очень сильно зависят от туризма. Так, на Кипре его доля в ВВП превышает 22%, в Греции – 20%, в Испании – 12%.

Евросоюз разрабатывает сертификат о вакцинировании, который позволит путешествовать в условиях пандемии. Предполагается, что помимо вакцин, разрешенных в Европе, в него могут быть включены российская и китайская. Сертификат будет содержать информацию о том, болел ли турист ковидом и есть ли у него антитела, получил ли вакцину и какую именно, результаты теста на ковид, если он сдавался.