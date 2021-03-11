"Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди могли заранее бронировать поездки по доступной цене", — сказал он на заседании правительства в четверг.

«Правительство возобновит программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов на отдых в России самим туристам. Эта программа беспрецедентная, при соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20% стоимости тура в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги», — сказал он.

Как напомнил премьер, на эти цели в прошлом году было направлено более миллиарда рублей.

«Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы, ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене. Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тыс. услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах», — подчеркнул Мишустин.

В Ростуризме в среду сообщили, что после подписания документов о выделении средств даты начала программы кешбэка будут объявлены в течение 7-10 дней.

Первые два этапа распродажи туров с кешбэком прошли летом и осенью 2020 года. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек.