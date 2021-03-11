Прямые рейсы по маршруту Курск — Симферополь запланированы два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.

Полеты будут выполняться до 3 октября на самолетах Superjet 100. Продажа билетов уже открыта.

В настоящее время авиакомпания "РусЛайн" — единственный перевозчик, который осуществляет полеты из аэропорта Курска.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из самолетов Superjet 100, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.

Аэропорт "Курск" (Казенное предприятие Курской области (КПКО) "Курскаэропорт") находится в собственности областной администрации, является аэродромом двойного базирования, используется как гражданской, так и военной авиацией (Минобороны РФ). В 2020 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 47,5%, до 56,2 тыс. человек.