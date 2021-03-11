Утренние вылеты в 8:00 из Тюмени будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Вылеты из Санкт-Петербурга будут выполняться в 21:30 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

"В 2021 году Utair продолжает усиливать присутствие в регионах и базирует дополнительные лайнеры в одном из своих ключевых хабов — в Тюмени, чтобы соединить Сибирь прямыми рейсами с Центральной Россией, Поволжьем и Югом", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова. "ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.