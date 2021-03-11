"На текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана. Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора" (на базе которой создан единый перевозчик — ИФ) за 1 рубль", — сказал Савельев, чьи слова приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

Сейчас ведется работа по заключению договоров о покупке всеми регионами Дальнего Востока по 5% акций "Авроры".

"Единственное, что может понадобиться — это сейчас обсуждается у первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова, — это субсидия, которая будет нужна для "раскатки" местных рейсов, потому что многие рейсы, которые мы будем пытаться "раскатывать", всего лишь на 20% будут заполняться первое время, пока люди не почувствуют возможности мобильности", — добавил министр.

По словам Савельева, подписан предварительный график на поставку отечественной техники новому перевозчику. "До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании", — добавил министр.

Всего парк единой авиакомпании "Аврора" будет состоять из более чем 130 воздушных судов, из которых 91 самолет и 40 вертолетов.

Савельев также отметил, что Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. Она включает 535 направлений, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных маршрутов.

Как сообщалось, в капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" намерены войти Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов ДФО в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".