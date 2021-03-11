Самолеты планируется передать в апреле-июне 2021 года на срок от 6,5 до 7,5 лет.

Как сообщалось, в мае "Победа", базовым аэропортом для которой сейчас является "Внуково", начнет выполнять рейсы из "Шереметьево". На рейсах будут использоваться Boeing 737, которые перейдут компании от "Аэрофлота". Первые десять самолетов будут поставлены в этом году, оставшиеся 40 — в течение следующих двух лет. Те самолеты, которые сейчас базируются во "Внуково", останутся там же.

Совет также исключил из состава правления "Аэрофлота" двух бывших заместителей гендиректора компании — Кирилла Богданова и Игоря Чалика. Оба они после назначения экс-главы "Аэрофлота" Виталия Савельева министром транспорта РФ стали его заместителями в министерстве.

Новым членом правления, согласно решению совета, стал замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% — у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.