Соответствующее соглашение и пакет договоров, регулирующих взаимоотношения авиакомпаний по производственным и коммерческим аспектам, стороны подписали в среду. Документы фиксируют договоренности о совместной эксплуатации авиалиний, подготовке летного состава, авиационном техническом обслуживании воздушных судов.

Отмечается, что при создании консорциума региональные власти договорились с "Норникелем" о передаче краю пяти среднемагистральных самолетов АТR-42-500, которые в настоящее время эксплуатируются авиакомпанией NordStar. Это необходимо для разделения компетенций авиакомпаний: NordStar продолжит выполнять магистральные перевозки, а региональные рейсы будет обеспечивать "КрасАвиа".

Накануне сообщалось, что Красноярский край, Росавиация, аэропорт Норильска и авиакомпания NordStar подписали пакет документов, направленных на повышение качества авиасообщения с Норильском и другими отдаленными населенными пунктами Красноярского края. Четырехстороннее соглашение определяет NordStar базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильска. Это соглашение заключено в соответствии с поручением президента России для обеспечения устойчивого авиасообщения с труднодоступными северными территориями края и развития Арктической зоны России.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). Парк воздушных судов компании состоит из 9 самолетов Boeing-737-800, одного Boeing-737-300 и 5 турбовинтовых ATR-42-500.

АО "КрасАвиа" создано в 2007 году на базе ГП "Эвенкия-Авиа" и является единственной государственной авиакомпанией в Красноярском крае. Авиапарк перевозчика состоит из 50 воздушных судов, в том числе, самолетов ATR-72, Ан-2, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-26Б-100, Ан-32А, Ан-3Т, Як-42 и L-410, а также вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ми-8Т.

По данным Росавиации, в 2020 году NordStar перевезла 877,14 тыс. пассажиров (на 31,7% меньше, чем в 2019 году), "КрасАвиа" — 147 тыс. пассажиров (снижение на 35,9%).