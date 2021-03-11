"Уже шестой год подряд островной регион примет у себя этап континентального кубка, который состоится с 18 по 28 марта на СТК (спортивно-туристическом комплексе — ИФ) "Горный воздух". На сегодняшний день выступить на соревнованиях изъявили желание 115 спортсменов из 11 стран. Прием заявок продолжается", — говорится в сообщении

По данным пресс-службы, заявки подали спортсмены из России, Словении, Германии, Австрии, Аргентины, Японии, Чехии, Эстонии, Дании, Казахстана и Южной Кореи. Самое большое количество горнолыжников заявили Россия и Япония. От нашей страны заявки поданы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Красноярска, Ленинградской и Московской областей. Состязания будут проходить на трех трассах СТК — "Запад", "Армейка" и "Спортивная".

В соревновательные дни, с 19 по 27 марта, мужчины и женщины будут состязаться в двух дисциплинах: слалом-гигант и слалом. Борьба за медали пройдет на трех горнолыжных трассах СТК.

Организаторами Far East Cup на Сахалине выступают центр спортивной подготовки Сахалинской области, СТК "Горный воздух" и федерация горнолыжного спорта и сноуборда островного региона.

"Far East Cup — является одним из четырех этапов Континентального Кубка FIS (Международная федерация лыжного спорта).