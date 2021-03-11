"В 2021 году планируется открытие 59 учреждений для отдыха и оздоровления детей в летний период. При этом наполняемость составит 50% от общей мощности учреждения отдыха", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при улучшении эпидситуации будут открыты загородные стационарные лагеря отдыха и оздоровления, дневные лагеря при образовательных учреждениях, лагеря труда и отдыха и туристические походы с соблюдением санитарных норм.

Планируется, что общий охват составит 6 тыс. 590 детей.

Кроме того, 12 тыс. детей будут привлечены к программам дополнительного образования Детского (подросткового) центра по месту жительства.

"При сохранении неблагоприятной обстановки, как и в прошлом году, летняя занятость детей будет наполнена программами дополнительного образования в дистанционной форме", — приводятся в сообщении слова главного специалиста отдела воспитательной работы и допобразования Якутска Матрены Гуляевой.

Как сообщалось, летом 2020 года открытие летних оздоровительных лагерей на территории Якутска было отменено из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

Учреждения дополнительного образования провели около 100 мероприятий в онлайн-формате, в которых приняли участие более 5,5 тыс. школьников.