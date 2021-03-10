«У нас за три месяца по стране отправилось в поездки около 15 млн россиян, включая однодневные поездки. Это на 25% меньше показателей доковидных прошлого года. Падение связано в первую очередь с тем, что культурно-познавательные поездки невозможны из-за действовавших ограничений и практически отсутствовал деловой туризм. Это очень актуально для крупных городов — Москва, Питер, по ним падение очень сильное и в первую очередь ковид ударил», — сказала она.

При этом, по ее словам, туристы отправились за город, на природу, повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты страны.

«Загрузка выросла на 15-20%, при этом особенно отмечу Шерегеш и Архыз, которые вышли впервые на федеральный уровень и туда поехал турист из крупных городов, из Москвы и Питера. На 10% выросла загрузка курортов Юга России, люди ехали туда за комфортной погодой и, конечно, там большие возможности для санаторно-курортного лечения, которое большим спросом в постковидное время пользуется», — добавила Догузова.

Она отметила также большой спрос на направления экологического туризма, которые ранее таким спросом не пользовались. Это Алтай, Байкал, Мурманская область и другие регионы.

«Здесь у нас рост по некоторым регионам в два раза. Важный итог зимнего сезона — и мы на этом делали отдельный акцент — то, что он у нас прошел без эпидемиологических вспышек в курортных зонах. Все это благодаря тому, что отрасль очень четко отработала в сезон с соблюдением всех необходимых мер безопасности, которые мы еще в прошлом году с Роспотребнадзором согласовали», — подчеркнула глава Ростуризма.