"Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", — сказал он на совещании с членами правительства.

При этом он отметил, что у многих россиян "будут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать в страны, которые являются традиционным местом отдыха наших туристов, потому что ситуация с коронавирусом там непростая, если не сказать сложная".

В качестве примера Путин привел страны южной Европы, отметив, что ситуация с коронавирусом там не улучшается.

"При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались", — продолжил он.

Вместе с тем, президент признал, что эту задачу решить быстро невозможно, так как это требует времени, инвестиций и поддержки государства на развитие инфраструктуры.