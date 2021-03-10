«В настоящее время специального разрешения на осуществление турагентской деятельности нет. И иногда бывают ситуации, когда, получив у наших избирателей, у туристов средства, они исчезают. Законопроект направлен на повышение интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности», — заявил в ходе обсуждении законопроекта зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Сергей Кривоносов.

В первом чтении законопроект был принят в мае 2020 года. Он обязывает все российские турагентства войти в единый федеральный реестр, который будет вести Ростуризм. После вступления закона в силу осуществление деятельности по продвижению и реализации турпродукта, сформированного туроператором, без членства в реестре повлечет за собой административную ответственность. Данные о турагентствах в реестр должны будут вносить те туроператоры, чей продукт они продают.

В первой редакции законопроект должен был вступить в силу 1 января 2021 года, теперь этот срок будет перенесен на 1 января 2022 года. На внесение сведений о своих турагентах в реестр у туроператоров после этого будет полгода.