«Глубина продаж явно уменьшилась. Январь 2020 года бронировался превосходно, огромные объемы. Мы мечтали, что летом отбоя не будет. Сейчас глубина очень низкая, все хотят купить в идеале вылет через три дня, в среднем же за неделю. Чтобы гарантированно не заболеть, не ввели ограничения. Заявки на лето единичные. Сейчас на ближайшие даты запрашивают Танзанию, Кубу, Мальдивы (для тех, у кого деньги есть), ОАЭ. Турцию иногда берут, но сейчас там холодно. В мае рассчитываем на брони с заездами на июнь», — рассказал директор компании «Райские каникулы плюс» Михаил Цванг на воркшопе для партнеров, организованном туроператором Coral Travel.

То же самое сообщил и генеральный директор турагентства «Лимон Тур» Борис Малимон. «Раннее бронирование началось в январе 2020 года. Стартовало слабо, заявки есть, но люди побаиваются. Глубина пропала, максимум берут на май, июнь. Мы ожидаем всплеска продаж ближе к майским», — пояснил он.

«Раннее бронирование идет очень слабо, потому что люди не уверены в завтрашнем дне, что будет с отпуском. Но у нас есть несколько броней на август, сентябрь. Туристы понимают, что цены будут расти и подстраховываются. На ближайшие даты покупают Занзибар, Кубу. Единичные заявки на летнюю Турцию», — сказала генеральный директор «Олето Тур» Оксана Терещенко.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других турагентствах, люди либо ждут открытия других стран ближе к лету, либо интересуются Турцией, но будут покупать ближе к предполагаемой дате поездки. Что касается конкуренции между российскими и турецкими курортами, то здесь мнения у турбизнеса разделились. Одни считают, что соперничество между странами за российских туристов этим летом закономерно из-за других закрытых стран. По мнению других, сервис на черноморском побережье России оставляет желать лучшего, а цены завышены.

Между тем, как отмечают в компаниях, россияне все больше спрашивают про открытие Египта.

«Поскольку не понятно, как и когда будут открываться другие страны, российские туристы нередко спрашивают информацию по Египту. Но здесь все очень зависит от чартеров. Несмотря на то, что есть регулярные рейсы в Каир, пока чартеров нет, спроса на направление не будет, так как туры слишком дороги», — считает Малимон.

По словам опрошенных турагентов, ситуация с ценами на размещение различается от отеля к отелю. В ряде гостиниц они не менялись, либо выросли незначительно, некоторые же отели подняли цены на 25-30% в рублях. Тем не менее, повышенным спросом в Турции пользуются дорогие отели 5*, например, в Белеке и совсем бюджетные гостиницы.

«Сейчас идут, в первую очередь, бронирования дорогих отелей, например Maxx Royal Belek Golf Resort 5*. За люкс-сегмент мы в общем-то спокойны. Больше волнений вызывает средний сегмент, там есть часть клиентов, которые ждут отмены ПЦР-тестов в Турции. Речь идет о бронях недорогих отелей 5*, хороших 4*», — рассказал учредитель турагентства «Флагман-Тревел» Юрий Гриценко.

Ежегодно турецкие отели заключают контракты с российскими туроператорами на размещение туристов. Это могут быть как блоки мест, так и все номера на эксклюзиве. Последний вариант имеет ряд преимуществ, поскольку, как правило, это самые популярные объекты, в которых обычно очень быстро заканчиваются места. Кроме того, такие отели предлагают размещение по специальным ценам, а в условиях сниженной платежеспособности туристов это актуально.

«В этом году Coral Travel будет предлагать в рамках эксклюзивных контрактов более 120 отелей на турецких курортах. Там есть гостиницы 5*, 4*, 3*. Я очень надеюсь, что цены на эти отели будут конкурентоспособные. Кроме того, среди гостиниц представлены одни из лучших, туристы смогут выбрать на свой вкус и бюджет. И мы будем уверены, что в этих отелях всегда будут места и хороший сервис, за который ручается сам туроператор», — пояснила генеральный директор «Олето Тур» Оксана Терещенко.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор турагентства «Лимон Тур» Борис Малимон. «Когда отели есть только у нас, то это преимущество, чтобы привлечь конкретным объектом к себе туристов», — сказал он.

В свою очередь, учредитель турагентства «Флагман-Тревел» Юрий Гриценко подчеркнул, что туроператор предлагает хорошие цены на вип-сегмент и это позволит привлечь платежеспособных туристов.

В 2020 году, несмотря на пандемию, Турцию посетили, по данным Погранслужбы ФСБ, почти 1,5 млн российских туристов. Она стала самым востребованным зарубежным направлением отдыха россиян. Сейчас для посещения страны россиянам требуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до поездки. С 15 апреля это требование будет отменено.