Центральная площадь столицы республики Алания, несмотря на холодную погоду, собрала сотни любителей национальной кухни из всех уголков республики.

Мероприятие началось с выступления национальных творческих коллективов и известных в регионе артистов. Под открытым небом на примыкающей к стометровой башне Согласия территории развернуты выставки народных художественных промыслов от Ассоциации ремесленников Ингушетии. Посетители смогут побывать и на ярмарке экологически чистой продукции под брендом "Сделано в Ингушетии" от администраций населенных пунктов.

Также организованы конкурсы среди городов и районов в номинации "Самый гостеприимный район" и на самую быструю чистку черемши среди девушек "Сув", что в переводе с ингушского означает "хорошая хозяйка". Каждый желающий может попробовать сезонное блюдо — черемшу, поучаствовать в мастер-классе по её приготовлению от ведущих рестораторов Ингушетии. Кроме того, посетителей угощают горячим бульоном и чаем. Мясо варилось в нескольких больших котлах недалеко от места проведения фестиваля. Для любителей верховой езды в программе мероприятий предусмотрены конные прогулки как для детей и взрослых.

В завершение фестиваля состоится церемония награждения победителей конкурсов с участием представителей регионального правительства.

Как сообщили "Интерфаксу" в комитете по туризму республики, главная цель фестиваля — популяризация гастрономического направления в туристической деятельности региона.

В ведомстве надеются, что кулинарный досуг станет началом брендирования новых открытых туристических фестивалей для местных жителей и гостей Ингушетии как территории для успешного развития гастротуризма.

Мероприятие проводится при организационной поддержке мэрии Магаса близ главной достопримечательности равнинной части Ингушетии — стометровой башни Согласия.