Допуск позволит выполнять до семи полетов в неделю.

Регулярное авиасообщение с Катаром, прерванное прошлой весной из-за COVID-19, российское правительство разрешило возобновить в конце января. Как сообщалось, Qatar Airways запустила рейсы по этому маршруту 2 марта.

Согласно приказу Росавиации, "Аэрофлот" также получил допуск к регулярным рейсам из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская республика), который сможет использовать летом 2021 года, в Монастир (Тунис) и Ургенч (Узбекистан). Допустимая частота полетов во всех случаях — до 7 раз в неделю. Помимо этого, компания получила допуск к чартерным рейсам Москва — Севилья (Испания) — с частотой до 7 раз в неделю до ноября 2021 года. Регулярные рейсы из РФ в эти четыре страны пока под запретом.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" получила право летать из Санкт-Петербурга в Бишкек и Ош (Киргизия, до 7 и 3 раз в неделю, соответственно), из Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону в Шарджу (до 2 раз в неделю в сезоне лето-2021), а также из Казани, Самары и Уфы в Дубай (до 2 раз в неделю). Регулярные рейсы из РФ в Киргизию и ОАЭ были возобновлены осенью прошлого года.

Третья авиакомпания группы — "Победа" — получила допуск к регулярным рейсам Москва — Тбилиси (Грузия). Этот допуск с частотой до 14 раз в неделю "Победе" достался от материнского "Аэрофлота", следует из приказа. Кроме того, "Аэрофлот" передал дочернему лоукостеру допуск к полетам из Москвы в итальянскую Болонью (до 14 раз в неделю). И Грузия, и Италия на данный момент закрыты для регулярных рейсов из РФ.

Помимо этого, "Победа" получила допуски Москва — Палермо (Италия, до 4 рейсов в неделю летом-2021) и Москва — Дубай (до 14 раз в неделю в зимнем и летнем сезоне этого года), а также продлила на лето-2021 имеющиеся допуски из Москвы в ряд городов Италии.

Факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения.