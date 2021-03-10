Сейчас, если ребенок выезжает из страны с сопровождающим, необходимо оформлять нотариально заверенное согласие на выезд от обоих родителей (или всех усыновителей, опекунов и попечителей). Таким образом, порядок предлагается существенно упростить. Соответствующие изменения вносятся в статью 20 закона о порядке выезда и въезда в РФ.

Законопроект (1078996-7) был внесен правительством РФ в декабре 2020 года.

Кроме того, законодательная инициатива предполагает, что достаточным условием для выезда ребенка за рубеж с одним родителем будет отсутствие оформленного другим родителем несогласия на поездку.

Как говорится в пояснительной записке, при отсутствии споров по этому поводу предлагаемый новый порядок существенно облегчит решение вопроса выезда ребенка за границу для значительного количества семей.

При этом несогласие любого из родителей на выезд ребенка, согласно одобренному депутатами законопроекту, будет гибким: можно будет запретить ребенку поездку как во все страны, так и в одну страну или в список стран. А если с ребенком едет сам несогласный родитель, никаких препятствий для выезда не будет. Также несогласие можно будет отозвать во внесудебном порядке. Если же такое волеизъявление вызовет споры, то их, как и раньше, можно будет разрешить в суде — в том числе с учетом мнения самого несовершеннолетнего.

В рамках действующего сейчас законодательства, если один из родителей выразит несогласие на выезд, отозвать его можно только по суду. При этом запрет распространяется на любой выезд ребенка за границу, а не на конкретный список стран.

"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие законопроекта позволит упростить процесс урегулирования вопросов выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.