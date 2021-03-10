Рейсы будут выполняться до пяти раз в неделю на узкофюзеляжных A320neo.

"S7 Airlines будет единственной авиакомпанией, обеспечивающей прямое воздушное сообщение между Новосибирском и Геленджиком", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в летнем сезоне 2021 года S7 предлагает пять прямых рейсов на Черное море: в Сочи, Краснодар, Анапу, Симферополь и Геленджик.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.