"Если говорить про ресторанный бизнес, действительно, мы наблюдаем снижение выручки, до сих пор предприятий общественного питания не вышли на показатели прошлого года, хотя к ним приблизились (...), сейчас они не добирают в выручке где-то 15-20 % относительно прошлого года", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

"Те предприятия общественного питания, которые работали с минимальной маржинальностью, принимают решение о закрытии, хотя нельзя сказать, что это носит массовый характер. Массового закрытия ресторанов в городе нет", — добавил Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день власти Москвы совместно с федеральным правительством прорабатывают "дополнительные возможные меры поддержки, в том числе изменения в части налогообложения данной отрасли, с тем, чтобы создать в этой отрасли дополнительные стимулы по развитию и обеспечить инвестиции в сферу общественного питания".

Говоря о ситуации в гостиничном бизнесе, заммэра Москвы сказал, что, "к сожалению, пока выручка там далека от прошлогодних показателей".

"Предприятия данной сферы не добирают 45% относительно показателей прошлого года, но это, в первую очередь, связано с отсутствием тех туристов, которые нам, безусловно, нужны", — сообщил Ефимов.