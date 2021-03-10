«Представители сферы здравоохранения из разных городов России, Израиля и США обменяются опытом в высокогорном санатории Rosa Springs курорта «Роза Хутор». Цель конференции — повышение информированности общественности и врачей о применении клинической сомнологии в условиях современной курортологии. Участники мероприятия обсудят проблемы расстройства сна в период коронавирусной инфекции, важность гормона сна мелатонина в профилактике и терапии СOVID-19, опыт внедрения современных технологий в области сомнологии и многое другое», — рассказали порталу «интерфакс-Туризм» организаторы.

Мероприятие пройдет при участии Кубанского государственного медицинского университета, министерства здравоохранения Республики Адыгея, администрации Сочи, Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Национального общества по сомнологии и медицине сна, Федерального исследовательского центра «Южный научный центр Российской академии наук» из Ростова-на-Дону.

«Правильный сон играет огромную роль в реабилитации после Covid-19. Именно во сне в организме проходят все восстановительные процессы. Уже полгода в нашем медицинском центре действуют программы, направленные на реабилитацию после короновируса. Они включают в себя уникальные методики, в том числе ингаляции ксеноном и гелием. Мы также проводим обследование качества сна. Для восстановления сатурации и насыщения крови кислородом используется специальный аппарат СИПАП», — рассказал главный врач отеля medical spa Rosa Springs Владислав Давыдов.

Особое внимание на конференции будет уделено необходимости расширения спектра помощи при расстройствах сна во время пандемии COVID-19 и содействию руководителям лечебно-профилактических учреждений и подразделений в создании эффективных региональных центров медицины сна. В рамках конференции в санатории отеля Rosa Springs будет открыта специальная сомнологическая лаборатория.

Особое внимание на конференции будет уделено необходимости расширения спектра помощи при расстройствах сна во время пандемии и содействию руководителям лечебно-профилактических учреждений и подразделений в создании эффективных региональных центров медицины сна. В рамках конференции в санатории отеля Rosa Springs будет открыта сомнологическая лаборатория.