«Пока детский туризм не будет включен в распродажу туров с кешбэком. Мы ходатайствовали об этом для третьего этапа, но это предложение не было пока поддержано. Мы продолжаем переговоры. Дело в том, что там есть много вводных касательно безопасности путешествий детей, санитарно-эпидемиологических ограничений, которые где-то действуют», — сказала она на онлайн-выставке «Знай наше: лето 2021».

Первые два этапа распродажи туров с кешбэком прошли летом и осенью 2020 года. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. Кроме того, в первой и второй волне продаж принимали участие и санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Оставшиеся от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.