«У нас три отеля: первый откроется в марте, второй – в апреле, последний – в июне. По нашим прогнозам, загрузка гостиниц в этом году составит 70-75%. Что касается цен, то они остались на уровне прошлого года, однако расходы отелей сильно возросли. Тем не менее, мы будем стараться удерживать цены 2020 года», — сказал директор по маркетингу и продажам сети отелей Papillon Нида Кираз на воркшопе для партнеров, организованном туроператором Coral Travel.

Он отметил, что гостиницы пользуются большой популярностью у российских туристов. «80-85% наших постояльцев – граждане РФ. За ними следуют Великобритания и Германия, но их доля невелика», — пояснил Кираз.

Прошлогодние цены на размещение остались и в сети Sueno Hotels 5* в Сиде и Белеке. По словам менеджера Кадира Эйна, этим летом они надеются загрузить гостиницы не меньше, чем на 60%. «Наши постояльцы – это российские и европейские туристы. В Сиде 40% россиян, в Белеке – 20%. В Сиде к началу нового сезона мы провели реновацию, сделали детский парк, открыли новый ресторан», — рассказал он.

В свою очередь, директор по маркетингу сети Sherwood Resorts and Hotels Бариш Аслантюрк сообщил, что стоимость размещения в отелях может вырасти в пределах 3%. «Наша сеть состоит из семи отелей. Открытие первой гостиницы запланировано 15 марта, последней – 1 апреля. Мы постараемся сохранить цены на прошлогоднем уровне, но возможен незначительный рост из-за ослабления рубля», — сказал он.

В Sherwood Resorts and Hotels прогнозируют загрузку 50-60% до середины июня и до 100% с июля по октябрь. «Как правило, 40% постояльцев наших отелей – русскоговорящие, это граждане России, Белоруссии, Казахстана. Еще 40% приходится на путешественников из стран Европы, 10% — на внутренний туризм и еще 10% — граждане из других стран. В связи со сложной ситуацией в Европе мы сконцентрировались на туристах из стран СНГ», — добавил Аслантюрк.

Между тем, Calista Luxury Resort, расположенный в Белеке, поднял цены на размещение на 10% по сравнению с прошлым годом. По словам менеджера гостиницы Окана Календера, на это повлияло как ослабление рубля, так и рост расходов отеля. «Традиционно 35-40% — туристы из России. В этом году, думаю, будет 40-45%, потому что туристам из Европы очень сложно к нам приехать», — считает он.

Также все отельеры посетовали на небольшую глубину бронирований. По их словам, чаще всего российские туристы бронируют размещение last minute, опасаясь введения новых ограничений. «У нас почти нет ранних бронирований за исключением тех туристов, которые не смогли к нам приехать в прошлом году и перенесли туры. Запросы есть, но продаж пока нет, в том числе, на майские праздники», — подчеркнул Календер.

Что касается противоэпидемиологических правил безопасности в гостиницах Турции, то все требования сохранятся и в летнем сезоне 2021 года.

Так, сеть Sherwood Resorts and Hotels получила сертификаты безопасности и готова принимать гостей с соблюдением прошлогодних правил. «Рестораны a la carte, блок номеров для туристов с отрицательным результатом теста на ковид – все сохранится. Единственное, мы увеличим количество персонала, чтобы обеспечить туристам комфортный отдых», — рассказал Аслантюрк.

По словам директора по маркетингу и продажам сети отелей Papillon Нида Кираза, помимо блока номеров для туристов с положительным тестом на коронавирус гостиницы работают и с госпиталем.

«В Calista Luxury Resort выделили 20-25 номеров для карантина. Также мы организовали в номерах систему «умный дом». На телефон устанавливается приложение, через которое открывается дверь номера, можно удаленно включить кондиционер и многое другое. Не нужно звонить на ресепшн, все можно сделать самим. Все прошлогодние меры безопасности, введенные властями в объектах размещения, будут сохранены», — заключил Календер.

В 2020 году, несмотря на пандемию, Турцию посетили, по данным Погранслужбы ФСБ, почти 1,5 млн российских туристов. Она стала самым востребованным зарубежным направлением отдыха россиян. Сейчас для посещения страны россиянам требуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до поездки. С 15 апреля это требование будет отменено.