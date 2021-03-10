«Мы очень надеемся, что сезон 2021 года будет другим, это перезапуск всей отрасли. Хотя тема безопасности путешествий остается на первом месте и для туристов, и для туроператоров. Этот сезон мы призываем всех начать раньше, в этом направлении ведется работа с субъектами РФ, чтобы коллеги смотри организовать работу по проверке объектов посещения туристов к началу сезона», — сказала она на онлайн-выставке «Знай наше».

Лысенкова напомнила, что в прошлом году туроператоры совместно с Ростуризмом впервые предложили чартерные программы в российские регионы.

«Были чартеры на Байкал, которые продолжились зимой. Были еще несколько направлений, которые мы тестировали. Чартеры позволяют предложить туристу готовый туристический продукт по гарантированной и, как правило, низкой цене, эти предложения востребованы среди жителей страны. Мы очень надеемся запустить новые направления и прорабатываем 12 точек притяжения из различных регионов страны, которые будут основаны на чартерных рейсах. И это не только уже опробованный Байкал, и не только Крым и Краснодар, которые традиционно занимают высокие места в любых рейтингах. Но и Ставрополье, Кавказский хребет, средняя полоса и предгорья Урала. То есть, мы стараемся вместе с коллегами разработать программы, интересные туристам», — подчеркнула представитель Ростуризма.

Лысенкова добавила, что Ростуризм также прорабатывает выделение бюджетных субсидий для всех туроператорам, которые участвуют в формировании чартерных программ.

«Мы ведем подготовку документов, они отправлены на согласование, так как до этого субсидий чартерных перевозок не существовало. Мы это уже проработали с Минфином и продолжаем процесс согласования такой субсидии. Очень надеемся, что у нас получится в ближайшее время ее согласовать и запустить», — сказала она.

По словам представителя Ростуризма, для успеха новых чартерных программ и активных продаж государству необходимо поддерживать туроператоров, чтобы они могли предлагать туристам выгодные цены. Лысенкова добавила, что субсидии будут выделяться в первую очередь для непляжных направлений.

«Мы видим в пляжных направлениях потенциал расширения крыльев сезона – ранней весны, поздней осени, зимы. Но если говорить про основной летний период – это, в первую очередь, не пляжные направления», — сказала она.

Туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2021 года впервые предложили туристические полетные программы в некоторые российские регионы. Среди них – Бурятия, Алтай, Калининградская область, Хакасия.