Внутренний пассажиропоток в январе-феврале 2021 года составил 184 тыс. пассажиров. На международных направлениях, представленных рейсами в Сеул и Токио, обслужено 2,5 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что, по данным Росавиации, в январе 2021 года Владивосток занял второе место по объему грузовых авиаперевозок среди городов России.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Владивосток в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом в 2,4 раза, до 1 млн 295 тыс. человек. На международных рейсах этот показатель сократился в 6,4 раза, до 225 тыс. человек.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров.

Находящееся под управлением ООО "Аэродинамика" (ранее — "Базэл Аэро") АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 61,76% акций АО "Международный аэропорт Владивосток".