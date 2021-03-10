Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, проектная документация по строительству объекта была разработана с учетом границ памятников природы краевого значения — гора Бештау и гора Змейка, утвержденных постановлением правительства Ставрополья от 30 января минувшего года. Однако в соответствии с постановлением от 1 марта текущего года были внесены изменения в границы этих памятников, которые находятся на территории проектируемого велотерренкура.

"Таким образом, границы памятников природы краевого значения гора Бештау и гора Змейка налагаются на границы объекта строительства "Кавминводский веллотерренкур", — говорится в тексте решения об отмене конкурса.

Также отмечается, что принятое постановления фактически делает невозможным выполнение обязательств учреждения как заказчика по контракту. При этом в случае заключения контракта "исполнитель будет лишен возможности осуществления работ в силу вышеназванных норм законодательства". Сложившуюся ситуацию "Стававтодор" определил как обстоятельство непреодолимой силы и отменил конкурс.

В тексте решения также говорится, что прокуратура региона своим постановлением обязала доработать проект велотерренкура и провести повторную государственную экспертизу.

Как сообщалось, цена контракта не должна была превышать 2,707 млрд рублей. Источник финансирования работ — средства бюджета региона.

Подрядчику предстояло в срок до 1 декабря 2023 года построить велосипедные дорожки, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, а также подъездные дороги, которые станут единым велотерренкуром, проходящим через города Минеральные Воды, Железноводск, Лермонтов.

ГБУ Ставропольского края "Стававтодор" — подведомственная организация министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Ранее министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев сообщал "Интерфаксу", что велотерренкур будет построен в "зеленых" зонах курортов Кавказских Минеральных Вод к 2024 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных субсидий из бюджета РФ на реализацию этого проекта.

По словам министра, маршрут свяжет достопримечательности Лермонтова, Железноводска и Минераловодского городского округа, объединит пять гор: Бештау, Железную, Развалку, Змейку и Машук. Проект включает строительство новой трассы на 54 км и 41 остановку с инфраструктурой и туристической навигацией "Умный город". Общая протяженность дороги составит 75 км.

При создании велотерренкура будут воссозданы старинные горные маршруты, восстановлена и модернизирована курортная и спортивная инфраструктура. На велотропе предполагается создать 45 смотровых площадок.

Кроме того, велотерренкур будет включать зоны отдыха, событийной и спортивной активности, в том числе кафе, питьевые бюветы, пункты проката спортивного инвентаря и велосипедов.