"Цифровой зеленый сертификат" будет включать информацию о том, получил ли турист вакцину и какую, результаты теста на коронавирус, если он сдавался, информацию о том, болел ли он COVID-19", — пишет агентство со ссылкой на источник, знакомый с проектом документа.

По его данным, цель этой системы – позволить 27 государствам-членам Евросоюза открыть границы для путешествий без риска распространения коронавируса. Как напоминает Bloomberg, в феврале страны ЕС согласовали общий вид сертификата о вакцинации, которые очень важны для наиболее зависимых от туризма стран, таких как Греция и Кипр.

"Сертификаты позволят свободно передвигаться внутри ЕС во время пандемии коронавируса с помощью создания документа с общими параметрами, включая информацию о вакцинации, тестировании или перенесенном коронавирусе. Документ будет охватывать все вакцины, которые были разрешены европейским агентством лекарственных средств, а также разрешенные отдельными странами. В том числе, Россией и Китаем", — говорится в сообщении агентства.

Оно напоминает, что член ЕС Венгрия уже начала вакцинацию своего населения российской и китайской вакцинами.

Решение о введении сертификатов было принято в связи с тем, что несколько стран Евросоюза начали обсуждать варианты своих паспортов о вакцинации, чтобы получить возможность принимать туристов летом. Так, министр туризма Греции Харис Теохарис во вторник заявил на пресс-конференции в рамках выставки ITB, что после 14 мая страна готова принимать иностранных туристов с прививками, антителами или отрицательными тестами.

Цель единых сертификатов Евросоюза – обеспечение взаимодействия между системами вакцинации и тестирования государств-членов союза, а также недопущение односторонних мер, ведущих к дискриминации. Они будут выпущены в цифровом или бумажном формате и содержать штрих-код и другие элементы, помогающие проверить подлинность. Их действие будет временным, до окончания пандемии.