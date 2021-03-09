"Нам нужно создать единую систему. Если мы эту систему создадим, это приведет к тому, что эта отрасль будет быстрее развиваться. Мы хотим не ждать никого и попытаться принять закон Московской области об агротуризме", — сказал Керселян в видеоролике, размещенном на сайте областного парламента.

В пресс-центре Мособлдуме добавили, что в регионе создана рабочая группа по развитию агротуризма. В рабочую группу вошли депутаты областной Думы, а также представители Минсельхоза, Минимущества, комитета по туризму, комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Кроме того, среди участников группы — члены Московского крестьянского союза, Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Московской области и представители 12 агротуристических предприятий.

Среди основных задач рабочей группы — утвердить территории, для реализации пилотных проектов и регламентация таких понятий, как "сельский туризм" и "агротуризм".