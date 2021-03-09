Распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, "за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными".

"Мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", — говорится в сообщении правительства.

"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", — отмечают в правительстве.

В частности, в ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке (при этом мониториться будет весь спектр отелей — от хостелов до пятизвездочных).

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях культуры.

В ведении Минсельхоза будут продукты питания: мясопродукты, рыбопродукты масло и жиры, молоко и молочная продукция, включая сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, включая картофель, а также табачные изделия.

Росалкогольрегулирование назначено ответственным за цены на алкогольную продукцию.

За Минпромторгом закреплены непродовольственные товары: одежда и белье, трикотажные изделия, обувь, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары, галантерея, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, бумажно-беловые товары, телерадиотовары, персональные компьютеры, строительные материалы, средства связи (телефонный аппарат стационарный)

За Минздравом закреплены медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за цены на бензин (марок АИ-92 и АИ-95) и дизельное топливо (зимнее и летнее).

Минцифры будет ответственным за тарифы на услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги.

Минпросвещения — за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования.

Как сообщалось, в декабре 2020 года была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным Росстата, инфляция в РФ в феврале 2021 года ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе. За январь-февраль 2021 года цены выросли на 1,5%.

Инфляция в феврале значительно превысила ожидания — консенсус-прогноз экономистов по инфляции на февраль, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,6%, прогноз Минэкономразвития — 0,5-0,6%.

В годовом выражении инфляция в РФ в феврале 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 5,7% с 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

Это максимальное значение годовой инфляции с ноября 2016 года (тогда она равнялась 5,8%) и выше ожиданий ЦБ — председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 февраля заявляла, что годовая инфляция в России достигнет пика в районе 5,5% в начале марта, после чего начнет постепенно снижаться.