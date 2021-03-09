"Генеральный план Сочи с 2009 года не актулизировался. Его разработка начнется с апреля текущего года", — сказал он

Юрковский отметил, что за последние 10 лет в Сочи возведено 4,5 млн кв.м. жилья.

"Полный запрет на строительство многоэтажных домов будет введён с 1 июля текущего года", — уточнил вице-мэр.

По его словам, запрет вводится на время создания генерального плана.

При этом, уточнил вице-мэр, "на разработку генерального плана потребуется не меньше двух лет".

По его словам, в период реорганизации генплана строить смогут только индивидуальные жилые дома высотой не более 12 м площадью до 300 кв.м.