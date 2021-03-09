"Предложение включает медицинское приглашение, без которого въезд в Россию невозможен, проживание в 4-звездочном отеле в Москве или Санкт-Петербурге, завтрак и трансфер. Весь тур, включая полет, проживание, медицинскую консультацию и прививку, стоит 1190 евро", — сообщил "Интерфаксу" директор агентства Ион Курмей.

Поскольку прививка состоит из двух доз, через 20 дней туристам придется отправиться в Россию повторно. "Обе поездки включены в стоимость путевки по иммунизации", — объяснил Курмей.

Он рассказал, что его агентство Panda-tour объявило о новом туре на прошлой неделе. За несколько дней уже более 30 человек изъявили желание поехать в Россию, чтобы вакцинироваться. Первая группа туристов из Молдавии отправится в Москву 15 марта. Она пройдет вакцинацию на следующей неделе в Московском медицинском центре. Если туристы заразятся коронавирусом, агентство предлагает им обязательную медицинскую страховку от COVID-19 на сумму в 30 тысяч евро, добавил Курмей.

Как сообщалось, процесс вакцинации от COVID-19 начался в Молдавии две недели назад, 23 февраля. За это время было вакцинировано порядка 6 тыс. медицинских работников по всей стране. Однако, вакцина пока доступна только для медработников, для которых вакцинация является добровольной и бесплатной. Для остальных вакцина в Молдавии пока недоступна.

Между тем на прошлой неделе корреспонденты "Интерфакса" выяснили, что "вакцинные туристы" — иностранные граждане, въезжающие в Россию только для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, — появятся в нашей стране нескоро.

О "прививочном туризме" стали говорить несколько месяцев назад, когда стало понятно, что в обозримой перспективе "противоядия" от Covid-19 в мире на всех не хватит. В России первым о планах организовать туры для желающих вакцинироваться объявил туроператор "Интурист". В начале февраля гендиректор компании Виктор Тополкараев сказал "Интерфаксу", что "Интурист" получает соответствующие запросы от иностранных граждан, причем речь идет о группах свыше 100 человек.

"В основном интерес проявляют путешественники из азиатского региона и Южной Америки", — сказал Тополкарев.

Однако пока шансов у этого проекта немного. В первую очередь из-за проблематичности самой процедуры въезда. В настоящий момент попасть в РФ могут граждане из 21 страны, с которыми открыто авиасообщение: Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Греция и Сингапур.

Остальным нужно иметь уважительную причину.

Категории граждан из "закрытых" стран, которым разрешен въезд в РФ, определены специальным постановлением правительства. К ним относятся дипломатические работники и члены их семей, иностранные специалисты, опекуны и попечители, а также те, кто въезжает для получения медицинских услуг.

Но пересечение иностранцем российской границы не означает доступа к антиковидному препарату. "Для нас безусловный приоритет — вакцинация граждан РФ", — сказал "Интерфаксу" на прошлой неделе помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Записаться на прививку в городской поликлинике — онлайн или по телефону — труда не составит, однако, как указано на сайте госуслуг, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В негосударственных клиниках действует тот же порядок.

"Иностранным гражданам вакцинация доступна при наличии у них вида на жительство с регистрацией в Москве, разрешения на временное проживание с регистрацией проживания на территории столицы", — сказала "Интерфаксу" заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ Ксения Шеховцова.

По ее словам, "вакцинация доступна сотрудникам дипломатических миссий, зарегистрированных в юридических адресах МИД, а также посольств".

В российском филиале израильской клиники Hadassah (расположен в инновационном центре "Сколково") корреспонденту агентства сообщили, что сделают прививку всем, кто прикреплен к любой московской поликлинике, при наличии полиса ОМС.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сказал, что шанс вакцинироваться у приехавшего из-за рубежа есть разве что в выездных пунктах вакцинации. "Медики там более лояльны, известны случаи, когда иностранные граждане делали там прививку, предъявив национальное удостоверение личности", — сказал собеседник агентства. Согласно данным портала госуслуг, такие выездные пункты открыты Москве в театре "Геликон-опера", ГУМе, торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "Л-153", ряде других точек столицы.