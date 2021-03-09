К такой мере в Японии пришли в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сообщается, что в конце марта правительство, оргкомитет Токио-2020 проведут удаленную встречу с Международным олимпийским комитетом, по итогам которого должно быть принято официальное решение. После этого в апреле будет озвучено число болельщиков, которые смогут присутствовать на соревнованиях.

Ранее во вторник сообщалось, что церемония открытия эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.