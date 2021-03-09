"6 апреля 2021 года в Музеях Московского Кремля откроется выставка "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий", которая продолжает кремлевскую традицию проектов, связанных с правителями России эпохи Средневековья. Следом за уже проведенными выставками об Иване III, Иване Грозном и Борисе Годунове (в 2007, 2013 и 2016 годах соответственно), Музеи Московского Кремля обращаются к истории династического кризиса рода Рюриковичей, представители которого управляли русскими землями более семи столетий, и трагическим событиям времен Смуты", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ММК отметили, что лишь малая часть памятников, свидетельствующих о пребывании последних представителей династии Рюриковичей, сохранилась в царской сокровищнице до наших дней, однако кураторам выставки удалось собрать и объединить наиболее статусные и знаковые из них. Экспонаты, собранные более чем из десяти музеев России и Европы, расскажут о последних годах правления Рюриковичей и Смутном времени, когда под угрозой находилось существование российской государственности.

Выставочный проект состоит из двух частей, находящихся в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. В Одностолпной палате дворца посетители смогут узнать о важных событиях семейной истории русских государей в XVI веке, увидеть памятники, связанные с восшествием наследников на царский престол, вступлением в брак, появлением детей и кончиной. Среди экспонатов, которые будут представлены, — знаки и символы царской власти, предметы из сокровищницы монархов, личные вещи представителей царского рода, семейные святыни, важные документы.

В музее также сообщили, что продажа билетов на выставку уже началась, билеты можно приобрести на сайте ММК.