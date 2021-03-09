"В минувшем году (в санаториях — ИФ) оздоровлено более 100 тыс. иностранных граждан. Цифра 2019 года была 242 тыс. Что касается выручки, она сократилась на 55% и составила более 95 млн белорусских рублей", — отметил Геннадий Болбатовский в понедельник на пресс-конференции в Минске.

Он обратил внимание на то, что хотя динамика и отрицательная, однако анализировать экспорт услуг в условиях пандемии коронавируса, по мнению Болбатовского, некорректно.

Глава Центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению отметил, что 90% иностранцев, которые отдыхали в 2020 году в санаториях Белоруссии, были представителями РФ. "Они предпочитают оздоровление в белорусских здравницах отдыху в российских санаториях из-за соотношения цены и качества предлагаемых у нас услуг", — пояснил он.

Болбатовский также отметил, что иностранцы, несмотря на закрытые границы и проблемы с коронавирусом, обеспечили максимально возможную заполняемость белорусских санаториев на новогодние праздники: она составила 80%. При наличии путевок в белорусские санатории иностранных граждан без проблем пропускали для въезда в Беларусь, добавил он.

"Мы видим отсроченный спрос на данный вид услуг. При улучшении эпидситуации восстановим поток не только с восточного, но и западного направления", — заявил Болбатовский.

Согласно его предположениям, в первом квартале текущего года белорусские здравницы смогут предоставить свои услуги не менее чем 10 тыс. гражданам России, а во втором примут вдвое больше туристов из этой страны.

Он назвал ситуацию полностью контролируемой и выразил надежду, что белорусские санатории в течение 2021 года выйдут на сопоставимый с предыдущими активными периодами спрос на их услуги.

"На протяжении января-февраля заполняемость санаторно-курортных учреждений — на уровне 60%. Отмечается увеличение продаж на последующие периоды. На май забронировано более 50% мест в санаториях. Эти тенденции вселяют оптимизм", — сказал он.