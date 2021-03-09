"Новая мера господдержки туристического сектора предполагает возмещение затрат за одного туриста в размере от 1,5 до 4,5 тыс. рублей в зависимости от количества дней и ночей, проведенных им в Верхневолжье", — отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, для получения субсидии туроператорам в программе туристической поездки необходимо предусматривать проживание туристами не менее одной ночи в гостинице, прошедшей классификацию, зарегистрированной и расположенной в Тверской области, а также обязательное посещение не менее одного объекта туристического показа.

"Субсидии будут предоставляться за туристические поездки, совершенные с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года. Заявки на получение поддержки необходимо предоставить в туризма Тверской области в период с 1 до 15 ноября текущего года", — добавили в пресс-службе.