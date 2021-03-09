"В Ленинградской области масленичные гуляния будут повсеместно. Мероприятия пройдут в 36 точках, большинство из них — 14 марта, в воскресенье", — сообщила журналистам во вторник заместитель председателя комитета по культуре и туризму региона Ольга Голубева.

По ее словам, масленицу отпразднуют во всех районах области.

Центром празднования Масленицы в регионе станет усадьба Демидовых в Тайцах. Замдиректора Паркового агентства Ленинградской области Галина Чернецкая рассказала, что там для взрослых и детей подготовили фуд-корт с блинами, мастер-классы, в том числе по изготовлению кукол. Кроме того, посетители смогут покататься на горке.

Конкурсы и викторины с поеданием блинов и сжиганием чучел также пройдут у Саблинских пещер (Тосненский район) и в Зубровнике в поселке Токсово (Всеволожский район). В других районах гостей постараются удивить программой: например, в Кировском районе проведут соревнования по метанию метелок, а в Волховском выберут лучшее чучело Масленицы.

В Петербурге активные гуляния состоятся в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. По словам замдиректора по внешним связям и развитию комплекса Марины Бережной, на острове сделают пять площадок с акцентом на сытный и хмельной двор, где представят фермерскую продукцию. В выходные в парке откроется ярмарка. Помимо этого гостей порадуют конно-трюковым шоу, конкурсами, выступлениями фольклорных коллективов.

В воскресенье на Елагином острове будут жечь семиметровое чучело Масленицы, а также арт-объект "Черное сердце". Инсталляция уже установлена во дворике Конюшенного корпуса Елагина дворца, и в нее можно опустить записку с негативными переживаниями

Праздничную программу также подготовили в Этнографическом музее: сотрудники музея разработали тематические экскурсии для детей и взрослых.

Масленичные мероприятия в Петербурге и Ленинградской области пройдут в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Организаторы будут следить за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Точки с продажей питания оборудуют средствами дезинфекции и защитными экранами. Гостей разведут по зонам с ограниченным количеством посетителей.

Масленичная неделя в 2021 году проходит с 8-го по 14 марта.

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