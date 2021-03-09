"Локдаун в Парижском регионе не обсуждается", — заверил Саломон в эфире радиостанции RTL.

"Локдаун — это крайняя мера, которую мы предложим правительству и президенту, если поймем, что больницы больше не справляются с ситуацией", — отметил он.

Количество госпитализаций в Париже держится на самом высоком уровне с ноября прошлого года. Накануне парижские службы здравоохранения распорядились отменить 40% процедур, которые проводятся в больницах регулярно, для того, чтобы учреждения могли принять дополнительных пациентов с COVID-19.

За время пандемии во Франции выявили 3,9 млн случаев коронавируса, почти 89 тыс. из них имели летальный исход.